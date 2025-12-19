Le testimonianze dei nostri beneficiari raccontano di rinascite e speranze ritrovate. Le parole di Silvia Ihle, che ha ritrovato forza e luce grazie al nostro percorso, sono un invito a riflettere sull’importanza di sostenere chi cerca una nuova strada. Ogni storia è un’ispirazione, un richiamo a credere nella possibilità di un nuovo inizio.

"Al Laboratorio Caritas ho ritrovato quella luce che avevo perso". Lo scrive in una lettera inviata alla nostra redazione Silvia Ihle. Dopo una brutta depressione e i problemi economici legati alla perdita del padre dei suoi figli al Laboratorio le hanno insegnato un mestiere. "Avevo tanta paura, ma le signore Beatrice e Perla mi hanno aiutato, così come le tante persone che ogni giorno, dalla mattina alla sera, entravano per fare eseguire dei lavoretti". Il suo tirocinio-lavoro era di 30 ore settimanali, "accettato dalla Fondazione Caritas e firmato dal presidente del C.d.A., presso il Laboratorio – prosegue la lettera -, quando improvvisamente sono stata avvisata dal mio tutor che le ore di lavoro erano state ridotte da 30 a 20 perché la stessa Fondazione aveva deciso di chiudere il Laboratorio nei pomeriggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le testimonianze: Imparare un mestiere mi ha dato forza. Ho ritrovato speranza.

