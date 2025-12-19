Le Stanze del Vetro annunciano la mostra 1948-1958 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia
Le Stanze del Vetro annunciano la nuova mostra 1948-1958 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, terzo capitolo del progetto espositivo dedicato alla presenza del vetro muranese alla Biennale. L’esposizione aprirà al pubblico dal 19 aprile al 22 novembre 2026.A cura di Marino Barovier, la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
