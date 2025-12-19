Le scuole paritarie non devono pagare l’IMU ma a certe condizioni E’ un emendamento approvato nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per le scuole paritarie italiane, prevedendo l'esenzione dall’IMU a condizione di specifici requisiti. Questa modifica rappresenta una risposta a una questione annosa, offrendo una nuova prospettiva di supporto alle istituzioni educative non statali. L’approvazione di questo emendamento segna un passo significativo nel quadro normativo, con potenziali ripercussioni positive per il settore scolastico paritario.

La Legge di Bilancio 2026, che sarà varata a fine anno, introduce un passaggio che riguarda una annosa questione legata all'IMU e alle scuole non statali paritarie. Con l’aggiunta dell’articolo 134-bis, viene chiarito in via definitiva che le scuole paritarie non devono corrispondere l’IMU, a condizione che la retta media sia al di sotto del Costo Medio per Studente stabilito ogni anno dal Ministero dell’Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Disabilità. La scuola paritaria non può chiedere alla famiglia di pagare per l’insegnante di sostegno - A tale proposito, in relazione alle iscrizioni scolastiche di alunni con disabilità per le scuole medie inferiori e superiori, il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA torna a mettere ... disabili.com

Iscrizioni aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio. Modalità online prevista per le domande per il I e il II ciclo di istruzione, ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che aderiscono. Cartacee invece le domande di iscrizione - facebook.com facebook