Le scene scoperte nel sottosuolo ligure riguardano il periodo del Paleolitico Superiore circa 14mila anni fa e mostrano impronte umane e canine che si intrecciano testimoniando una relazione già stabile e preziosa

Nel cuore del sottosuolo ligure, emergono tracce di un passato remoto risalente a circa 14.000 anni fa, durante il Paleolitico Superiore. Impronte umane e canine si intrecciano, rivelando una relazione profonda e già consolidata tra uomini e animali. Prima delle città e delle rotte moderne, l’Europa era un mosaico di boschi, grotte e sentieri selvaggi, testimoniando un’epoca di connessioni antiche e misteriose.

Nel cuore del sottosuolo ligure, emergono tracce di un passato remoto risalente a circa 14.000 anni fa, durante il Paleolitico Superiore. Impronte umane e canine si intrecciano, rivelando una relazione profonda e già consolidata tra uomini e animali. Molto prima delle città, dell'agricoltura e delle strade, l'Europa era un mosaico di boschi, grotte e percorsi incerti. In quel mondo remoto, l'esplorazione non era un'attività eccezionale ma una necessità quotidiana. Muoversi significava conoscere il territorio, trovare ripari, intuire pericoli. Ed è proprio dentro uno di questi spazi di mezzo, una grotta della Liguria, che prende forma una storia sorprendentemente familiare: quella di un gruppo umano che avanza nel buio insieme al proprio cane.

