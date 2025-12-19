Le proteste pro Palestina Decine di manifestanti segnalati per gli scontri

Le proteste pro Palestina si sono intensificate, coinvolgendo decine di manifestanti e portando a scontri significativi. Dopo gli incidenti alla stazione di Santa Maria Novella, con invasione dei binari, l’attenzione si è spostata sull’occupazione dell’aeroporto di Peretola. Scene di tensione che evidenziano il clima di forte mobilitazione e scontro in città.

Prima gli scontri alla stazione di Santa Maria Novella, con tanto di invasione dei binari. Poi l'occupazione dell'aeroporto di Peretola. Nel mezzo cortei e manifestazioni non autorizzate in varie piazze e vie di Firenze. La 'stagione' delle proteste pro Palestina, che hanno scosso Firenze da settembre fino a poche settimane fa, si è conclusa nei giorni scorsi con la segnalazione in Procura di decine di manifestanti. L'indagine della digos di Firenze, si è concentrata in particolare sui tafferugli avvenuti all'ingresso della stazione ferroviaria, nell'ottobre scorso, dove rimasero feriti tre poliziotti bersagliati da bombe carta e bottiglie di vetro; e su quelli andati in scena due settimane dopo nello scalo aeroportuale fiorentino, a seguito della manifestazione ex Gkn, dove a rimetterci furono in totale dodici uomini in divisa.

