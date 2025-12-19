Le previsioni meteo di oggi 19 dicembre ad Avellino

Oggi ad Avellino il cielo si presenta in prevalenza poco nuvoloso, offrendo condizioni ideali per le tue attività quotidiane. Le previsioni indicano assenza di piogge nelle prossime ore, garantendo una giornata stabile e serena. Un clima favorevole per godersi l’esterno e pianificare le proprie giornate senza preoccupazioni meteorologiche.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2893m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Le previsioni meteo di oggi 19 novembre ad Avellino

Leggi anche: Le previsioni meteo di oggi 3 dicembre ad Avellino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana: quando torna la pioggia; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 dicembre: le regioni a rischio; Meteo: maltempo all'estremo Sud nelle prossime ore. Le previsioni; Previsioni meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico in provincia di Livorno e all'Elba dalle 19 del 17 dicembre.

Meteo: maltempo all'estremo Sud nelle prossime ore. Le previsioni - Tra oggi (19 dicembre) e domenica 21 transiteranno due perturbazioni: la prima di queste (la n. meteo.it