Le previsioni meteo di oggi 19 dicembre ad Avellino
Oggi ad Avellino il cielo si presenta in prevalenza poco nuvoloso, offrendo condizioni ideali per le tue attività quotidiane. Le previsioni indicano assenza di piogge nelle prossime ore, garantendo una giornata stabile e serena. Un clima favorevole per godersi l’esterno e pianificare le proprie giornate senza preoccupazioni meteorologiche.
A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2893m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
