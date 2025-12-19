Le opere compensative Terna incontro tra vicesindaco e Quinto Quartiere

Recentemente, il Consiglio della V Circoscrizione ha incontrato il vicesindaco Salvatore Mondello a Palazzo Zanca per discutere delle opere compensative Terna nell’area Annunziata. L'incontro ha focalizzato le iniziative di ripristino e compensazione legate al progetto di elettrodotti interrati, evidenziando l’impegno della comunità e delle istituzioni nel garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio.

Il Consiglio della V Circoscrizione ha incontrato nei giorni scorsi a Palazzo Zanca il vicesindaco Salvatore Mondello, per discutere in merito alle opere di ripristino e compensative “Terna- Area Annunziata”, nell’ambito del progetto che ha visto la realizzazione di elettrodotti interrati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Tra arte e sostenibilità: l'incontro tra BMW e le opere di Valerio Berruti Leggi anche: Terna, le opere entrate in esercizio nel 2025 e focus Campania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Messina, la Quinta Circoscrizione incontra il vicesindaco Mondello: sul tavolo il progetto “Terna-Area Annunziata”. Terna Annunziata, V Circoscrizione incontra il vicesindaco Mondello - Il Consiglio della V Circoscrizione ha incontrato nei giorni scorsi a Palazzo Zanca il Vicesindaco Salvatore Mondello, per discutere in merito alle opere di ripristino e compensative “Terna- messinaoggi.it

Messina, la Quinta Circoscrizione incontra il vicesindaco Mondello: sul tavolo il progetto “Terna-Area Annunziata” - Il Consiglio della V Circoscrizione ha incontrato nei giorni scorsi a Palazzo Zanca il Vicesindaco Salvatore Mondello, per discutere in merito alle opere di ripristino e compensative “Terna- strettoweb.com

Elettrodotto Terna. Nuovo asfalto sul viale Annunziata e riqualificazione di due villette - Nuovo asfalto sul viale Annunziata e riqualificazione di due villette appeared first on Tempostretto. msn.com

Elettrodotto Terna. Nuovo asfalto sul viale Annunziata e riqualificazione di due villette Concordate le opere compensative... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.