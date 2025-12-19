Le offre una minestra ma dentro c’è la droga dello stupro Dipendente abusata dal titolare la violenza ripresa in un video

Prato, 19 dicembre 2025 – L’avrebbe addirittura rivestita con abiti diversi rispetto a quelli che indossava al lavoro, ma quel che è peggio è che la violenza è stata interamente ripresa dalle immagini della videosorveglianza interna. E così nei guai è finito un imprenditore di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per vari reati, accusato di aver drogato e abusato di una sua dipendente di 24 anni. Carabinieri - notte Luca CastellaniFotoCastellani Cosa è successo. L’episodio risale a lunedì scorso e si è consumato all’interno della ditta di Prato. ll 59enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di aver violentato la donna dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

