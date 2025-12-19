Le mire di Salvini Potrei tornare al Viminale E snobba Piantedosi su Askatasuna
Matteo Salvini torna a far parlare di sé con l’ipotesi di un possibile ritorno al Viminale, alimentando le tensioni politiche. Nel frattempo, il ministro Piantedosi si distingue per la sua decisione di sgomberare il centro sociale Askatasuna di Torino, segnando un momento di forte impatto sul panorama dell’ordine pubblico e delle strategie di governo. Un giorno intenso, ricco di segnali e confronti tra le diverse anime della politica italiana.
Non c’era giorno migliore di ieri, per Matteo Piantedosi, per sgomberare il centro sociale Askatasuna di Torino. Per una banale questione di tempismo: è un risultato che può sbandierare da ministro dell’Interno nel momento in cui qualcuno è tornato a chiedere insistentemente il suo posto. Questo qualcuno, nemmeno a dirlo, è Matteo Salvini. Il quale, solitamente facondo quando si parla di questioni di ordine pubblico, ieri sulla vicenda torinese è stato particolarmente criptico. Ha semplicemente postato una foto sui social con la didascalia “Fuori!”. Evitando di dare credito all’operazione del titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale". L'annuncio di Salvini
Leggi anche: Salvini: "Potrei tornare al Viminale, ma dopo il 2027"
Le mire di Salvini. “Potrei tornare al Viminale”. E “snobba” Piantedosi su Askatasuna; Salvini: «Dopo le elezioni del 2027 potrei tornare a fare il ministro dell'Interno».
Salvini: "Potrei tornare al Viminale, ma dopo il 2027" - Il leader della Lega: "Potrei tornare a occuparmi di ordine pubblico, lotta alla mafia, alla droga e ai trafficanti di esseri umani, è qualcosa che ho fatto con discreti risultati" ... msn.com
Salvini: “Se nel 2027 gli italiani ci risceglieranno potrei tornare a fare il ministro dell’Interno” - Il leader leghista sull’assoluzione definitiva per il caso Open Arms: “Non voglio la medaglia, era il mio lavoro” ... msn.com
L'annuncio di Salvini: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale" - "Oggi abbiamo cantieri in tutta Italia, tra strade, ferrovie, porti e aeroporti. msn.com
Assolto! Dopo anni di battaglie legali, Matteo Salvini, che non si è mai sottratto al processo ricorrendo all’immunità parlamentare, è stato pienamente assolto nel caso Open Arms dalle accuse di sequestro di persona dei clandestini a bordo della nave della ON - facebook.com facebook
La #Lega di #Salvini torna a brandire la clava sul tema immigrazione con una proposta di legge per rendere ancora più difficile ottenere la #cittadinanza italiana. NON si riferisce agli immigrati irregolari che possiamo trovare nelle stazioni o in zone problemati x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.