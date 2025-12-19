Matteo Salvini torna a far parlare di sé con l’ipotesi di un possibile ritorno al Viminale, alimentando le tensioni politiche. Nel frattempo, il ministro Piantedosi si distingue per la sua decisione di sgomberare il centro sociale Askatasuna di Torino, segnando un momento di forte impatto sul panorama dell’ordine pubblico e delle strategie di governo. Un giorno intenso, ricco di segnali e confronti tra le diverse anime della politica italiana.

© Ilfoglio.it - Le mire di Salvini. “Potrei tornare al Viminale”. E “snobba” Piantedosi su Askatasuna

Non c’era giorno migliore di ieri, per Matteo Piantedosi, per sgomberare il centro sociale Askatasuna di Torino. Per una banale questione di tempismo: è un risultato che può sbandierare da ministro dell’Interno nel momento in cui qualcuno è tornato a chiedere insistentemente il suo posto. Questo qualcuno, nemmeno a dirlo, è Matteo Salvini. Il quale, solitamente facondo quando si parla di questioni di ordine pubblico, ieri sulla vicenda torinese è stato particolarmente criptico. Ha semplicemente postato una foto sui social con la didascalia “Fuori!”. Evitando di dare credito all’operazione del titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: "Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale". L'annuncio di Salvini

Leggi anche: Salvini: "Potrei tornare al Viminale, ma dopo il 2027"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le mire di Salvini. “Potrei tornare al Viminale”. E “snobba” Piantedosi su Askatasuna; Salvini: «Dopo le elezioni del 2027 potrei tornare a fare il ministro dell'Interno».

Salvini: "Potrei tornare al Viminale, ma dopo il 2027" - Il leader della Lega: "Potrei tornare a occuparmi di ordine pubblico, lotta alla mafia, alla droga e ai trafficanti di esseri umani, è qualcosa che ho fatto con discreti risultati" ... msn.com