Le migliori canzoni di Checco Zalone

Scopri le canzoni che hanno fatto di Checco Zalone un'icona della comicità e della musica italiana. Dai celebri tormentoni di Zelig alle colonne sonore dei suoi film, tra parodie, trap e commenti sociali, ogni brano rivela il talento e la versatilità di un artista capace di coniugare satire, musica e intrattenimento in modo unico e irresistibile.

© Vanityfair.it - Le migliori canzoni di Checco Zalone Dai primi tormentoni nati a Zelig alle canzoni che anticipano i film, passando per parodie, trap e provocazioni sociali. Un viaggio nella produzione musicale di Luca Medici, dove la risata resta il mezzo più efficace per raccontare l'Italia. "La prostata infiammata" è il nuovo brano di Checco Zalone: il video (trasmesso a reti unificate su Mediaset) - Checco Zalone ha lanciato la canzone sulla prostata a reti unificate Mediaset, svelando in anteprima un estratto del videoclip del brano incluso nel suo nuovo film Buen Camino, dal 25 dicembre nelle s ...

Checco Zalone conquista con Prostata Inflamada: imperdibile il videoclip - Checco Zalone anticipa il suo film "Buen Camino" con la canzone "Prostata Inflamada", il videoclip conquista il web ...

Checco Zalone e il patriarcato: il video della nuova canzone - "Famme l'ultimo caffè / fallu come piace a me / cheddu ca se porta al letto / au marito pe' rispetto": comincia così il testo de "L'ultimo giorno di patriarcato", la nuova canzone di Checco Zalone.

