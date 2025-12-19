Le leggende del calcio si sfidano al Del Conero Operazione Nostalgia ad Ancona | al via la prevendita dei biglietti

Le leggende del calcio si incontrano al Del Conero per un evento imperdibile.

ANCONA - Sarà un evento da incorniciare per gli appassionati del calcio e non solo. Sabato 26 settembre 2026 il raduno di Operazione Nostalgia farà tappa allo Stadio del Conero e, nella circostanza, sarà possibile ammirare i più celebri campioni del calcio internazionale. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

