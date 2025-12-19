Le incertezze di Luis Enrique e del Psg alla fine possono danneggiare sia Chevalier che Safonov

Le recenti scelte di Luis Enrique al PSG hanno generato dubbi e discussioni, con ripercussioni su Safonov e Chevalier. I media francesi hanno focalizzato l'attenzione sulle prestazioni del primo, protagonista di una finale di Coppa del mondo per club, mentre si confrontano le decisioni tecniche del tecnico spagnolo, che ha preferito Chevalier a Donnarumma. Una situazione che potrebbe influenzare il futuro dei portieri e il rendimento della squadra.

© Ilnapolista.it - Le incertezze di Luis Enrique e del Psg alla fine possono danneggiare sia Chevalier che Safonov I quotidiani francesi si sono tuffati a pesce sulla prestazione di Safonov (che ha parato quattro rigore nella finale di Coppa del mondo per club), ovviamente in contrappiosizi0ne a Chevalier il portiere per cui Luis Enrique ha sacrificato Donnarumma. L’Equipe ricorda che “La vita del portiere non è mai stata troppo tranquilla al Psg. Leggi i dualismi Kevin Trapp-Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon-Alphonse Areola, Keylor Navas-Gianluigi Donnarumma. Oggi il dualismo è tra Lucas Chevalier a e Matveï Safonov. Il primo pagato 40 milioni bonus compresi, numero 2 della Francia, il secondo numero 1 della Russia arrivato al Psg per 20 milioni rilanciato dalla leggendaria sessione di quattro rigori parati con il Flamengo che ha permesso la vittoria dell’Intercontinentale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Luis Enrique: «Psg al top grazie alla concorrenza, spinge a migliorarsi come Sinner-Alcaraz» Leggi anche: Luis Enrique: "Per anni Donnarumma è stato massacrato dai media, eppure... Chevalier, fai come lui" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dove guardare dal vivo Flamengo-PSG nella finale della Coppa del Mondo per club FIFA 2025; Il PSG vince la Coppa Intercontinentale ai rigori: Flamengo ko, Safonov eroe; Luis Enrique da record con il suo PSG: Flamengo sconfitto ai rigori e prima Coppa Intercontinentale vinta dai francesi; Luis Enrique del PSG Testimonia nel Caso Negreira. PSG, Luis Enrique furioso per la domanda su Safonov e Chevalier: “Secondo te è il momento di parlare di questo?” - Il portiere russo autentico protagonista in Qatar, ma il francese ha tolto il posto a Donnarumma e l'allenatore spagnolo cambia argomento ... sport.virgilio.it

Psg batticuore, Luis Enrique: "Che paura!". E ora c'è il Flamengo per la Coppa Intercontinentale - PSG batte il Metz con fatica grazie a Doué e ora vola a Doha per la finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, elogiato da Luis Enrique ... sport.virgilio.it

"Pensi che sia il momento di parlarne?": PSG, Luis Enrique stizzito con un giornalista - Matvey Safonov, assoluto eroe del Paris Saint- tuttomercatoweb.com

Le incertezze di Luis #Enrique e del #Psg alla fine possono danneggiare sia #Chevalier che #Safonov L'Equipe e Le Parisien si sono tuffati a pesce sul tema. «L'allenatore dei portieri ha commesso un errore andando a festeggiare in maniera plateale il titolo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.