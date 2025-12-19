L’oscurità si era già posata sulle strade silenziose quando un’ombra sottile, quasi impercettibile, ha iniziato a scivolare sull’asfalto seguendo il ritmo di passi ignari. Non c’era il fragore di un motore a tradire quella presenza, ma solo il sibilo leggero di ruote piccole che accorciavano le distanze nel vuoto della sera. Una ragazza camminava verso il calore della propria casa, convinta che il tragitto abituale fosse un porto sicuro, mentre alle sue spalle qualcuno restava in attesa del momento giusto, nascosto sotto la visiera di un cappellino che celava lo sguardo. Quell’inseguimento metodico, studiato tra i riflessi delle luci artificiali e gli angoli bui dei palazzi, si è trasformato in un incubo improvviso, spezzando la tranquillità di una serata ordinaria e trasformando il ritorno a casa in una trappola tesa con fredda determinazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le ha seguite fino a casa, poi l’orrore”. Italia sotto shock, disumano: “Due ragazzine…”

Siena, paura in centro: giovane seguita fino a casa - Nuovo episodio di paura e insicurezza a Siena è stato segnalato nella serata di ieri, 13 dicembre 2025, nel cuore del centro storico. radiosienatv.it