Le feste possono trasformarsi in un holiday blues | cos' è

Dicembre, con il suo ritmo frenetico e le emozioni contrastanti, può trasformare le feste in un periodo di stress e nostalgia. Mentre alcuni vivono questa stagione con gioia e aspettativa, altri si trovano a fronteggiare una serie di obblighi sociali e impegni che rischiano di oscurare la magia dell’holiday season. È un momento di dualità, un viaggio tra serenità e tensione, che merita di essere esplorato e compreso.

Dicembre porta con sé un ritmo accelerato che non tutti vivono allo stesso modo. Per alcuni è il periodo più atteso dell'anno, per altri, invece, diventa una corsa ad ostacoli fatta di pranzi interminabili, convenevoli e obblighi sociali. Non è un caso che, secondo il Rapporto 2024 della American Psychiatric Association, quasi un terzo degli americani dichiari di sentirsi più stressato durante le feste rispetto al resto dell'anno, per motivi che spaziano dalle dinamiche familiari alla nostalgia per le assenze che si fanno più pesanti. In Italia non esistono dati ufficiali sul fenomeno, ma una ricerca condotta da Nestlé sul valore simbolico del "nido" mostra però come, di fronte alle festività, molti italiani tendano a reagire rifugiandosi in spazi di protezione e autenticità, siano essi la casa d'origine o luoghi scelti come propri, trasformando il Natale in un momento di ricerca di calore e comprensione.

