Le domande su Stalin in paradiso o all' inferno e i giri di Putin da solo per Mosca | le curiosità della Linea diretta con lo ' zar'

Scopri le curiosità più sorprendenti su Mosca e il suo leader attraverso la nostra Linea diretta. Dalle domande su Stalin in paradiso o all’inferno ai giri solitari di Putin tra le strade della capitale, analizziamo il presente della guerra in Ucraina, l’economia moscovita e aspetti inediti della vita privata del presidente, offrendo uno sguardo esclusivo e coinvolgente sulla Russia di oggi.

© Quotidiano.net - Le domande su Stalin in paradiso o all'inferno e i giri di Putin da solo per Mosca: le curiosità della Linea diretta con lo 'zar' Mosca, 19 dicembre 2025 – Il punto sulla guerra in Ucraina, la situazione economica di Mosca e le curiosità sulla sua privata del presidente. E poi le domande ‘scomode’ sull’anima di Stalin e la vocazione della Russia a diventare un Impero. Sono solo alcuni dei quesiti arrivati al Cremlino – ma prontamente cestinati – per la tradizionale ‘ Linea diretta con il Paese e la stampa ’ di questa mattina, l’evento di fine anno in cui Vladimir Putin si racconta, attraverso strategie e successi. Sul grande schermo, nello studio televisivo dove si svolge la maratona mediatica del leader russo, passano molte domande arrivate al Cremlino, ma che non gli vengono poste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Putin: "Risposta sbalorditiva se attaccati. Le sanzioni Usa un atto ostile". Casa Bianca: «Non escluso vertice tra Trump e lo zar» Leggi anche: Cosa succede se Putin mette piede in Europa? L’arresto, il tragitto rischioso da Mosca, e la linea Ue sul vertice con Trump a casa di Orban La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le domande su Stalin in paradiso o all'inferno e i giri di Putin da solo per Mosca: le curiosità della Linea diretta con lo 'zar' - Il Cremlino ha cestinato i quesiti ‘scomodi’ arrivati per la conferenza stampa di fine anno del presidente russo. quotidiano.net

