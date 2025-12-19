Le chat della banda che truffava gli anziani di Palermo | Ne ho fatte due da 10 mila eravamo sotto di 3 babà

Le chat della banda che truffava gli anziani di Palermo svelano dettagli sorprendenti: da un call center abusivo in un seminterrato e un B&B a Napoli, le telefonate ingannavano le vittime, portando a truffe da decine di migliaia di euro. Un sistema ben organizzato, che approfittava della fiducia e della vulnerabilità degli anziani, con momenti di tensione e strategie ben studiati per mantenere il controllo delle vittime.

