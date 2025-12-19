L’avventura di Dzeko alla Fiorentina è già al capolinea | un altro club di A sul bosniaco

L’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina rischia di trasformarsi in una parentesi breve e poco incisiva. Arrivato in estate dal Fenerbahce con l’obiettivo di portare leadership ed esperienza internazionale, l’attaccante bosniaco non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto viola, anche a causa del momento estremamente delicato attraversato dal club toscano. Un contesto complesso che ha inciso sul rendimento dell’ex centravanti dell’ Inter, oggi sempre più orientato a cambiare aria già nella sessione invernale di calciomercato. La volontà di Dzeko sarebbe chiara: restare in Serie A, dove diverse società stanno valutando un profilo di esperienza per la seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

