Lavoro sanità e aree interne emergenze non più rinviabili | Le criticità di Foggia arrivino al Governo

Le criticità di Foggia richiedono interventi urgenti e risposte concrete. Lavoro, sanità e aree interne sono tematiche fondamentali per il futuro della Capitanata, ormai non più rinviabili. È il momento che queste emergenze, che attraversano il territorio, arrivino al centro dell’attenzione del Governo, affinché si possano attuare politiche tempestive e efficaci per risollevare il territorio e garantire un futuro più stabile e giusto.

© Foggiatoday.it - Lavoro, sanità e aree interne emergenze non più rinviabili: "Le criticità di Foggia arrivino al Governo" Lavoro industriale, diritto alla salute, aree interne: tre emergenze che attraversano la Capitanata e che richiedono risposte politiche immediate, anche a livello nazionale. È quanto dichiarano Antonio De Sabato, consigliere comunale di Foggia, e Bruno Colavita, segretario cittadino del circolo.

