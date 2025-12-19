Lavoro assunzioni in calo | male il manifatturiero solo il turismo resiste

Il panorama economico italiano attraversa un momento di incertezza, con il settore manifatturiero e del cuoio in forte contrazione. Solo il turismo mostra segnali di resistenza, contribuendo a contenere il impatto negativo. Le assunzioni sono in calo, riflettendo le sfide di una ripresa ancora fragile e complessa. Un quadro che richiede attenzione e strategie mirate per sostenere le vocazioni più resilienti del nostro Paese.

© Lanazione.it - Lavoro, assunzioni in calo: male il manifatturiero, solo il turismo resiste Pontedera, 19 dicembre 2025 – Continua il calo della manifattura e del cuoio, ma il turismo aiuta a non sprofondare. Fotografia molto in chiaroscuro quella fatta per dicembre dalla Camera di Commercio sulla domanda di lavoro per le imprese della provincia di Pisa, che prevedono 1.940 assunzioni, circa cento in meno rispetto alle 2.040 nello stesso periodo 2024 (-5%). Un dato in linea con l’andamento nazionale, che vede una contrazione del -5,9%. Nel dettaglio, i servizi restano la componente principale della domanda con 1.270 ingressi previsti, ma segnano un calo del 10% su base annua. Particolarmente marcata la diminuzione nel commercio, che passa da 370 a 290 assunzioni (-22%), e nei servizi alla persona, che scendono da 310 a 230 ingressi (-26%). 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Turismo in Toscana, flussi in calo nel 2025: tengono solo città d’arte e montagna. Male il mare, boom degli asiatici Leggi anche: Assunzioni agevolate in calo: solo 8 su 100 nel 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Camera di commercio Molise, lavoro, in calo le entrate complessive, soffre il manifatturiero, vola il turismo - 300 contratti programmati dalle imprese a dicembre In calo le entrate complessive (- molisenetwork.net

