Lavori sulla Domodossola-Milano nelle vacanze di Natale nuovo stop ai treni

Durante le vacanze di Natale, la linea Domodossola-Milano subirà un'interruzione temporanea a causa di lavori programmati. I treni saranno sospesi per consentire interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali. La circolazione riprenderà regolarmente a fine mese, garantendo un servizio più efficiente e sicuro per i pendolari e i viaggiatori. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali alternative di viaggio.

© Novaratoday.it - Lavori sulla Domodossola-Milano, nelle vacanze di Natale nuovo stop ai treni Ripartono a fine mese i lavori sulla linea Domodssola-Milano, dove nelle vacanze di Natale è stato programmato un nuovo stop ai treni.Secondo quanto comunicato da Rfi, infatti, dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza per i.

Lavori sulla Milano-Domodossola, modifiche dei treni nel weekend - Domodossola, da venerdì 14 a domenica 16 novembre sono previste modifiche e cancellazioni di treni. ansa.it

