Lavori sulla Domodossola-Milano nelle vacanze di Natale nuovo stop ai treni

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le vacanze di Natale, la linea Domodossola-Milano subirà un'interruzione temporanea a causa di lavori programmati. I treni saranno sospesi per consentire interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali. La circolazione riprenderà regolarmente a fine mese, garantendo un servizio più efficiente e sicuro per i pendolari e i viaggiatori. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali alternative di viaggio.

Ripartono a fine mese i lavori sulla linea Domodssola-Milano, dove nelle vacanze di Natale è stato programmato un nuovo stop ai treni.Secondo quanto comunicato da Rfi, infatti, dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza per i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

