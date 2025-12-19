Durante il periodo natalizio, il centro diurno La Coccinella a Ponsacco subirà importanti interventi di riqualificazione, con il rifacimento della pavimentazione presso Casa ai Giardini. Un intervento che mira a migliorare gli spazi dedicati ai nostri ospiti, garantendo un ambiente più accogliente e sicuro. Un impegno del Comune di Ponsacco per valorizzare i servizi offerti alla comunità e rendere ancora più piacevole il soggiorno presso il centro.

© Lanazione.it - Lavori al centro diurno La Coccinella

PONSACCO Nel periodo di Natale il Comune di Ponsacco ha previsto lavori di riqualificazione al centro diurno "La Coccinella" con il rifacimento della pavimentazione della struttura di Casa ai Giardini dove il centro diurno è ospitato. Gli interventi saranno effettuati da fine dicembre al 4 gennaio. "La nuova pavimentazione sarà installata nei locali principali della struttura e prevede l’utilizzo di un materiale antiscivolo, particolarmente idoneo per ambienti dedicati a persone più fragili e a rischio, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità e comfort degli spazi – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Ponsacco – L’intervento ha un costo di 11mila euro ed è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione per rendere ancora più accogliente lo spazio del centro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

