Lautaro è il goleador più atteso ma anche Orsolini stuzzica gli scommettitori I bookmakers vedono nerazzurro

L’attesa per Lautaro è alle stelle, ma anche Orsolini non passa inosservato tra gli scommettitori. I bookmaker puntano sull’Inter, favorita assoluta, ma il Bologna, detentore della Coppa Italia, cerca di interrompere il tabù e conquistare il pass per la finale. Questa sera si gioca una sfida decisiva che potrebbe scrivere il destino della Supercoppa 2025, tra speranze e incognite.

© Sport.quotidiano.net

Chi vincerà la Supercoppa 2025? Grande favorita è l’ Inter che però deve sfatare, questa sera, il tabù rappresentato dal Bologna, detentore della Coppa Italia, per prendersi prima la finale per ambire poi al primo trofeo stagionale. Questo è il doppio obiettivo dei nerazzurri nella seconda semifinale in programma allo stadio Al-Awwal di Riad alle 20. La squadra di Cristian Chivu arriva in Arabia Saudita e vede il passaggio del turno sulla carta: secondo gli esperti di Planetwin365 l’ipotesi dell’Inter in finale è proposta a 1,38 contro il successo degli uomini di Italiano fissato a 3. L’attuale capolista in serie A, reduce da tre vittorie consecutive fra cui l’ultima in casa del Cagliari per 1-2, è favorita anche nei 90 minuti di gioco regolamentari: sulla lavagna scommesse di Better, l’Inter è data infatti vincente a quota 1,65, il Bologna a 5,40, mentre il pareggio, che porterebbe il match ai calci di rigore (non sono previsti i supplementari), vale 3,80 volte la posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

