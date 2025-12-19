Laura Chiatti sul marito Marco Bocci | Non mi sento mai utile come lui è utile a me Non riesco mai a incoraggiarlo

Laura Chiatti e Marco Bocci si confrontano in un'intensa prova sul palco, recitando insieme per la prima volta in una commedia natalizia a sfondo sociale. L’attrice rivela le sue emozioni e riflessioni sul rapporto con il marito, tra desideri di supporto reciproco e nuove sfide artistiche. Un evento speciale che unisce talento e sentimento, in un clima di festa e riflessione.

