Laura Chiatti sul marito Marco Bocci | Non mi sento mai utile come lui è utile a me Non riesco mai a incoraggiarlo

Laura Chiatti e Marco Bocci si confrontano in un'intensa prova sul palco, recitando insieme per la prima volta in una commedia natalizia a sfondo sociale. L’attrice rivela le sue emozioni e riflessioni sul rapporto con il marito, tra desideri di supporto reciproco e nuove sfide artistiche. Un evento speciale che unisce talento e sentimento, in un clima di festa e riflessione.

L'attrice per la prima volta recita con il marito nella commedia natalizia a sfondo sociale Se fossi te, su Rai 1 il 28 e 29 dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

