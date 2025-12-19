Laura Chiatti | Recito con mio marito Marco Bocci per la prima volta e anche ultima! Sul set mi ha dato solo baci professionali

Laura Chiatti sorprende i fan annunciando la sua prima e ultima esperienza di recitazione con il marito Marco Bocci. Con un tocco di umorismo, l’attrice rivela che sul set i baci sono rimasti solo

Laura Chiatti e Marco Bocci: «Per la prima volta recitiamo e ci ritroviamo insieme sul set» - I due attori, marito e moglie nella realtà, sono protagonisti della serie «Se fossi te», in due serate il 28 e 29 dicembre su Rai 1, prodotta da Rai Fiction ... msn.com

Laura Chiatti, lettone oversize con i figli e Marco Bocci - Laura Chiatti, protagonista della cover del settimanale F, rivela in una lunga intervista la sua abitudine notturna. tgcom24.mediaset.it

Marco Bocci e Laura Chiatti raccontano la prima esperienza sul set insieme. Se Fossi te esce in onda il 28 e il 29 dicembre su Rai 1 - facebook.com facebook

Laura Chiatti è Valentina Sangiorgi #SeFossiTe domenica 28 e lunedì 29 dicembre, su @RaiUno e @RaiPlay Una moderna favola di Natale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.