Laura Burdese, nuova CEO di Bulgari a partire dal 1° luglio 2026, segna una svolta storica per la maison romana. La manager italiana prende le redini di uno dei simboli del lusso italiano, dopo dodici anni di leadership di Jean-Christophe Babin. Un importante passo avanti per il marchio, che ora si affida a una donna al vertice, simbolo di innovazione e inclusione nel mondo del lusso.

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Burdese è la nuova ceo di Bulgari: per la prima volta una donna alla guida della Maison, ecco chi è la manager italiana

Per la prima volta nella sua storia, Bulgari sarà guidata da una donna. Dal 1° luglio 2026 Laura Burdese assumerà il ruolo di ceo della Maison romana, segnando una svolta simbolica e concreta per uno dei nomi più iconici del lusso italiano e raccogliendo il testimone da Jean-Christophe Babin, che lascia la carica dopo dodici anni alla guida del marchio romano. L’annuncio è stato dato da Stéphane Bianchi, managing director del Gruppo Lvmh e ceo di Lvmh Orologeria e Gioielleria, a cui Burdese riporterà direttamente. Classe manageriale solida e profilo internazionale, Laura Burdese conosce bene la Maison che ora è chiamata a guidare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Bulgari, Laura Burdese sarà la nuova ceo: chi è

Leggi anche: Laura Burdese nuova ceo di Bulgari

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bulgari, Laura Burdese sarà la nuova ceo: chi è.

Chi è Laura Burdese, nuova CEO di Bulgari: età, carriera, vita privata e curiosità - A Roma, in casa Bulgari, è in corso un passaggio di consegne che non capita tutti i giorni: dal 1° luglio 2026 la guida della maison passerà a Laura Burdese, oggi vice CEO. alphabetcity.it