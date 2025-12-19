L’attentatore della Brown è stato trovato morto Si chiude la caccia all’uomo tra falle e polemiche

Dopo quasi una settimana di tensione e polemiche, si conclude la caccia all’uomo legata all’attentato alla Brown University. Il sospettato, rintracciato in un magazzino di Salem, in New Hampshire, è stato trovato morto. La vicenda si chiude con un epilogo tragico, lasciando aperti interrogativi e riflessioni sulla sicurezza e le fragilità del sistema.

Dopo quasi sei giorni di caccia all’uomo, il sospettato dell’attentato alla Brown University di Providence, in Rhode Island, è stato trovato morto in un magazzino di Salem, in New Hampshire. Si tratta di Claudio Neves Valente, cittadino portoghese di 48 anni senza precedenti penali negli Stati Uniti, ex studente della Brown per tre semestri senza mai ottenere il dottorato. L’uomo ha aperto il fuoco all’interno di una classe sabato pomeriggio uccidendo due persone e ferendone nove. L’università non ha rilasciato informazioni sui feriti, mentre si sa che le vittime sono Mukhammad Aziz Umurzokov, diciottenne della Virginia la cui famiglia è immigrata dall’Uzbekistan nel 2011, e Ella Cook, una diciannovenne dell’Alabama presidente del club repubblicano dell’università. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’attentatore della Brown è stato trovato morto. Si chiude la caccia all’uomo tra falle e polemiche Leggi anche: Il sospettato dell’attacco alla Brown University è stato trovato morto Leggi anche: Usa, spari alla Brown University di Providence: almeno 2 morti e 9 feriti. Caccia all'attentatore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Radio1 Rai. . #StatiUniti Morto suicida l'attentatore della #BrownUniversity di Providence. Sospettato di avere ucciso due studenti e ferito altre 9 persone, il suo corpo è stato trovato nel New Hampshire. Dall'inchiesta emergono possibili collegamenti con un alt - facebook.com facebook Trump sospende la lotteria dei visti dopo l'attentato alla Brown University. Il capo della sicurezza: "L'attentatore è entrato negli Usa così, basta con questo disastroso programma". #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.