Latina la Fiamma Olimpica fa tappa a Santo Stefano | programma e itinerario

Latina si prepara ad accogliere un evento di grande importanza: il passaggio della Fiamma Olimpica. La città si anima con entusiasmo in vista della tappa prevista per il 26 dicembre, un momento che unisce sport, tradizione e passione. La conferenza stampa di questa mattina ha svelato il programma e l’itinerario, invitando tutta la comunità a vivere questa emozionante esperienza.

Latina, 19 dicembre 2025 – Si è tenuta questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, la conferenza stampa di presentazione del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto a Latina il prossimo 26 dicembre. Sono intervenuti gli assessori allo Sport Andrea Chiarato e alla Mobilità Gianluca Di Cocco e la vice comandante della Polizia Locale Sabrina Brancato. “Quello che ci apprestiamo a vivere – ha affermato la prima cittadina a margine della conferenza stampa – sarà un appuntamento straordinario, destinato a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva della nostra comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

