L' assoluzione di Salvini farà giurisprudenza

L’assoluzione definitiva di Salvini nel caso Open Arms segna un importante precedente giuridico, suscitando riflessioni sulle politiche di accoglienza e sulla nostra interpretazione della legalità. Questo verdetto potrebbe influire sul nostro approccio alle questioni migratorie, ma quale sarà il suo impatto reale? La sentenza rappresenta una vittoria per lo Stato di diritto o un punto di svolta nelle politiche di immigrazione?

Gentile Direttore Feltri, cosa pensa della sentenza di assoluzione definitiva di Salvini in relazione alla vicenda Open Arms? Cambierà qualcosa ora? Smetteremo di accogliere clandestini? Carlo Acerbi Caro Carlo, la sentenza definitiva di assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è, prima di tutto, una buona notizia per il diritto e per lo Stato. E già questo basterebbe. Perché in un Paese normale non dovrebbe mai accadere che un ministro dell'Interno venga processato per aver esercitato le sue funzioni, cioè per aver difeso i confini nazionali. In Italia, invece, è successo. E ci abbiamo messo anni per arrivare a dire ciò che era evidente fin dall'inizio: difendere i confini non è un reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

