L' Associazione Igor Stravinsky sarà presente nel progetto Altri Natali 2025

L’Associazione Igor Stravinsky di Avellino sarà presente nel progetto “Altri Natali” 2025 promosso dal Comune di Napoli con il concertospettacolo “UNA LANTERNA PER NATALE”: giunto alla sua quarta edizione, Altri Natali è uno dei progetti cardine della programmazione delle festività che rinnova e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

