Lascia la tv Samira Lui l’ultimo gesto parla chiaro Cosa succede
Il percorso professionale di Samira Lui sta vivendo una fase di straordinaria trasformazione, segnata da un successo mediatico che l’ha resa uno dei volti più amati della televisione italiana contemporanea. Dopo un 2025 che può essere definito senza ombra di smentita come l’anno della sua definitiva consacrazione, la giovane modella e showgirl friulana si trova davanti a un bivio decisivo per la propria carriera. La sua presenza costante a La Ruota della Fortuna su Canale 5, accanto a un pilastro del piccolo schermo come Gerry Scotti, ha messo in luce non solo la sua indiscutibile bellezza, ma anche una spiccata naturalezza comunicativa che ha saputo conquistare il grande pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
«Per essere pronta, Samira è pronta, però io le affiancherei almeno all’inizio, almeno per qualche puntata, un conduttore esperto, che la possa indirizzare». Così Iva Zanicchi dice la sua sulla possibilità che Samira Lui diventi la nuova conduttrice di Ok il prezz - facebook.com facebook
