Lascia il lavoro per accudire la moglie malata ma non riesce a pagare l' affitto | sfrattato insieme al figlio prima di Natale

Massimo Corrado Dell'Oglio, 66 anni, ha lasciato il suo lavoro per prendersi cura della moglie malata, ma le difficoltà economiche lo hanno portato allo sfratto poco prima di Natale. La famiglia, residente da vent'anni in via Ferdinando di Giorgi a Palermo, si trova ora a fronteggiare un momento difficile, tra affitti non pagati e incertezza. Una storia che evidenzia le sfide di chi si trova a dover fare i conti con emergenze e fragilità.

© Today.it - Lascia il lavoro per accudire la moglie malata ma non riesce a pagare l'affitto: sfrattato insieme al figlio prima di Natale Le difficoltà economiche, gli affitti non pagati e adesso lo sfratto, a pochi giorni dal Natale. È la storia di Massimo Corrado Dell'Oglio, 66 anni, che insieme al figlio di 29 anni ha dovuto lasciare la casa in via Ferdinando di Giorgi, a Palermo, dove la famiglia risiedeva da 20 anni. Lo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Senza lavoro per assistere la moglie malata, sfrattato con il figlio Leggi anche: Crozza, il monologo: “La gente non riesce a pagare l’affitto ma il problema è la separazione delle carriere” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltrattava la moglie e le vietava di lavorare: condannato, seguirà un corso contro la violenza. A Riad il portoghese ha svolto un lavoro differenziato e tutto lascia pensare che non scenderà in campo domani - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.