L’artbook di Clair Obscur | Expedition 33 anche in Collector’s Edition verrà tradotto in italiano da Panini

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ artbook di Clair Obscur: Expedition 33 si prepara ad arrivare ufficialmente anche in lingua italiana. Pix’n Love ha confermato che l’artbook del titolo sviluppato da Sandfall Interactive verrà localizzato da Panini Comics, con pubblicazione prevista nel corso del 2026. L’annuncio segna un passo importante per il mercato italiano, che riceverà l’adattamento prima delle edizioni in inglese e tedesco, già confermate ma ancora prive di dettagli. L’artbook (mostrato in un video unboxing ) sarà disponibile in due versioni: una Standard Edition e una Collector’s Edition pensata per i collezionisti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

L'artbook di Clair Obscur: Expedition 33, anche in Collector's Edition, verrà tradotto in italiano da Panini

