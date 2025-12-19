Larp da Camera | a Roma il teatro immersivo che ti fa entrare nella storia
A Roma, dal 5 al 21 dicembre 2025, il teatro immersivo prende vita con Larp da Camera, una rassegna unica dedicata al Live Action Role Playing. Gli spazi del Buon Pastore a Trastevere si trasformano in un palcoscenico coinvolgente, offrendo un’esperienza culturale e creativa in cui il pubblico diventa protagonista. Un’occasione speciale per vivere il teatro in modo innovativo e immersivo durante il periodo natalizio.
Roma festeggia il Natale con un’esperienza culturale e creativa unica: dal 5 al 21 dicembre 2025, gli spazi del Buon Pastore a Trastevere ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al Live Action Role Playing (LARP), forma di teatro immersivo in cui il pubblico diventa protagonista attivo. Cinque appuntamenti trasformano gli spettatori in co-creatori della narrazione, offrendo esperienze che spaziano dal fantasy alla fantascienza, dal giallo investigativo alla memoria storica e al teatro sperimentale. LEGGI ANCHE – Il Larp, un nuovo linguaggio del settore creativo Roma Larp da Camera: una rassegna. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Larp da camera: rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo
Leggi anche: Larp da Camera: il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est
Larp da Camera: a Roma il teatro immersivo che ti fa entrare nella storia - Dal 5 al 21 dicembre 2025, gli spazi del Buon Pastore a Trastevere ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al Live Action Role Playing (LARP) ... funweek.it
Roma, alla Fortezza Est il teatro si ribalta con la quinta edizione Larp da Camera: il vero protagonista è il pubblico - Roma si trasforma in una scena interattiva: dal 26 settembre al 5 ottobre 2025 Fortezza Est ospita la quinta edizione di "Larp da Camera". leggo.it
Larp da camera: rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo - Roma diventa capitale dell’immaginazione: dal 26 settembre al 5 ottobre 2025 gli spazi di Fortezza Est, nel cuore del Municipio V, ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al LARP ... romatoday.it
LARP WESTERN: LE FOTO! : - Vivi tre giorni nel Vecchio West! Tutte le foto dello scorso anno qui: https://www.facebook.com/share/15Wb5ka5Ek/ Irene Ritorto @ireneritortophotoproject Torino, 16-18 gennaio 2026 D - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.