L' aria che tira Bernini smaschera il comunistello | Il piccolo Landini

Anna Maria Bernini torna sulla polemica scatenata durante Atreju, difendendo la sua posizione e senza pentimenti. Ospite a L'Aria Che Tira, il ministro dell'Università ribadisce il suo punto di vista, definendo con fermezza le sue parole e affrontando le critiche con determinazione. La discussione si acceso, portando alla luce tensioni e opinioni contrastanti su temi politici e generazionali.

Anna Maria Bernini torna sulla contestazione ad Atreju da parte di alcuni studenti. Ospite a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 18 dicembre su La7, il ministro dell'Università non intende scusarsi per la sua replica e per averli definiti "dei poveri comunisti" (frase presa in prestito da Silvio Berlusconi ). "Ricevo contestazioni che mi impediscono di parlare. Trovo da regime totalitario togliere la parola di bocca a qualcuno. Sono anche andata da sentinella democratica per consentire al collega democratico Fiano di riprendere da dove era stato interrotto, indipendentemente dai colori politici".

