L’aretino Cusin e il miracolo Comore Domenica debutto in Coppa d’Africa | I miei ragazzi pronti per l’impresa

Domenica alle 20, l’avventura delle Isole Comore e di Stefano Cusin nella Coppa d’Africa prende il via. L’aretino, alla sua prima esperienza nel prestigioso torneo, si prepara a guidare la squadra verso un’impresa storica. I ragazzi sono pronti, determinati a scrivere un nuovo capitolo nel calcio africano, con l’entusiasmo e la passione di chi crede nei propri sogni.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Ormai ci siamo: domenica alle 20 prenderà il via l’avventura delle Isole Comore e di Stefano Cusin nella Coppa d’Africa. L’esordio non è certo dei più abbordabili, ma Cusin e i suoi ragazzi ormai sono abituati a stupire dopo aver ottenuto il primo posto in un girone di qualificazione che annoverava oltre al Madagascar anche il Gambia e la Tunisia. Tutte arrivate alle spalle dei “Celacanti”, come vengono chiamati i calciatori di questo piccolo arcipelago del’Oceano Indiano. Il giramondo del pallone. Cusin porta le Comore alla Coppa d’Africa: "Ora sogno il Mondiale" Adesso per Cusin è tempo di sistemare gli ultimi dettagli per quella che è la seconda esperienza delle Comore nella competizione continentale dopo l’exploit del 2021 quando riuscirono ad arrivare fino agli ottavi di finale, venendo eliminati dai padroni di casa del Camerun dopo aver giocato con un calciatore di movimento al posto del portiere titolare e per 83’ in dieci contro undici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

