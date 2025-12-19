L’appello da Gaza | Mia madre è celiaca ma non fanno arrivare cibo senza glutine ora pesa 40 chili e sta male
Da Gaza arriva un appello disperato: pazienti celiaci, tra cui bambini, sono in grave pericolo a causa della mancanza di alimenti senza glutine. La scarsità di approvvigionamenti sta mettendo a rischio vite, con persone che si indeboliscono e peggiorano le loro condizioni di salute. In un contesto di conflitto e crisi umanitaria, la battaglia contro la celiachia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.
A Gaza la celiachia diventa una condanna: mancano alimenti senza glutine e molti pazienti, anche bambini, rischiano di morire. L'AIC (Associazione Italiana Celiachia) lancia l’allarme e chiede aiuti urgenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Come sta Vittorio Sgarbi, la madre di Evelina: “Falso che stia guarendo, sta molto male. Pesa 47 chili”
Leggi anche: La battaglia di Luca: “Per mia figlia ho convinto i ristoranti a servire il cibo senza glutine”
APPELLO URGENTE: UN NATALE DI SOLIDARIETÀ PER GAZA Dopo due anni di conflitto e un silenzio mediatico ingiusto, la tragedia a Gaza è ancora in corso. Sharif Hamad, che molti di noi conoscono, chiede aiuto per la sua grande famiglia e altre quattro - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.