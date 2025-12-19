L’appello da Gaza | Mia madre è celiaca ma non fanno arrivare cibo senza glutine ora pesa 40 chili e sta male

Da Gaza arriva un appello disperato: pazienti celiaci, tra cui bambini, sono in grave pericolo a causa della mancanza di alimenti senza glutine. La scarsità di approvvigionamenti sta mettendo a rischio vite, con persone che si indeboliscono e peggiorano le loro condizioni di salute. In un contesto di conflitto e crisi umanitaria, la battaglia contro la celiachia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

A Gaza la celiachia diventa una condanna: mancano alimenti senza glutine e molti pazienti, anche bambini, rischiano di morire. L'AIC (Associazione Italiana Celiachia) lancia l’allarme e chiede aiuti urgenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

