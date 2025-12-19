Riapre l’Appartamento della Duchessa a Urbino, un tesoro di arte e storia nel cuore del Palazzo Ducale. Dopo interventi di restauro e ammodernamento finanziati dal PNRR, i visitatori possono ammirare capolavori di Raffaello e scoprire gli affascinanti spazi della Sala delle Veglie e dell’antico Castellare, tornati a vivere tra le meraviglie di tempi cortesi e rinascimentali.

© Quotidiano.net - L’Appartamento della Duchessa. Riaprono meravigliosi spazi. Tra i capolavori anche Raffaello

di Stefano Marchetti Evocando le meraviglie di tempi cortesi, a Urbino riapre il cosiddetto ’ Appartamento della Duchessa ’ all’interno del Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche: conclusi i lavori di restauro (foto a destra) e di ammodernamento degli spazi, finanziati con i fondi Pnrr, si può nuovamente accedere alla Sala delle Veglie e al corpo di fabbrica dell’antico Castellare di Urbino. Proprio qui, al tempo del duca Guidubaldo da Montefeltro e della moglie Elisabetta Gonzaga, fra ‘400 e ‘500, si tenevano lunghe notti di poesia, musica e delizie che Baldassarre Castiglione eternò nel suo ’Cortigiano’, proprio qui abitarono le duchesse durante il dominio dei Della Rovere (fra il 1508 e il 1631), e sempre qui fra il 1502 e il 1512 soggiornò anche Giuliano de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, in esilio da Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: L’arte di copiare dai maestri. Dagli antichi romani a Raffaello. E ora i nuovi capolavori digitali

Leggi anche: Incendio in appartamento, anche dei bambini tra gli intossicati in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Appartamento della Duchessa. Riaprono meravigliosi spazi. Tra i capolavori anche Raffaello - di Stefano Marchetti Evocando le meraviglie di tempi cortesi, a Urbino riapre il cosiddetto ’Appartamento della Duchessa’ all’interno del Palazzo ... quotidiano.net