L’ambasciatore Ferrara incontra i consiglieri del Club Atlantico di Napoli

L'incontro tra l’Ambasciatore Pasquale Ferrara e i consiglieri del Club Atlantico di Napoli ha rappresentato un momento di grande rilevanza. Un confronto stimolante incentrato sulle sfide e opportunità del Mediterraneo, con l’obiettivo di rafforzare legami e promuovere collaborazioni strategiche. Un dialogo proficuo che sottolinea l’importanza di un'area geopolitica cruciale per il futuro europeo e mediterraneo.

Al Club Atlantico di Napoli importante confronto con l'Ambasciatore Pasquale Ferrara. È stato un incontro molto proficuo, il Mediterraneo è in primo piano. La riunione si è tenuta presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli. "Come Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo Eu-Med abbiamo portato un modesto contributo", spiega Paolo Pantani. "Abbiamo partecipato alla nascita del CAPAX, Coordinamento delle Associazioni per la lotta per la difesa della Pace, anche Unità Mediterranea ne fa parte e contribuisce molto attivamente". Pantani è stato peraltro nominato coordinatore e portavoce del CAPAX.

