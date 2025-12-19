L’amareazza di Vanoli Chi non ci sta lasci Ora stravolgerò tutto

L’aria si fa pesante nel mondo viola. Vanoli, con determinazione e un pizzico di rabbia, si prepara a parlare dopo un'altra deludente prestazione. La sua voce si leva decisa, pronto a stravolgere le sorti di una squadra in cerca di riscatto, mentre l’ombra di una notte travagliata si staglia sul futuro della Fiorentina.

E’ passata la mezzanotte quando Paolo Vanoli si presenta davanti ai microfoni per analizzare l’ennesima partita sbagliata della sua Fiorentina. "Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi che giocano poco. Abbiamo fatto fatica a reagire, ma guardiamo alle cose positive. Se avessimo vinto saremmo andati lo stesso ai play off. Ci faremo trovare pronti a febbraio. La squadra può reagire? Penso di sì. Abbiamo una grande prova domenica. Dopodiché, se questo non succede c’è il mercato di gennaio. Guarderemo in faccia le persone che non vogliono lottare e si andrà avanti". Vanoli ammette di dover cambiare qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

