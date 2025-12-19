L' albero di Natale con le ' palle' del Governo Meloni il flashmob dei giovani del Pd a Montecitorio – Il video

A pochi giorni dalle festività natalizie, Montecitorio si anima con un flashmob dei Giovani Democratici, i giovani del Partito Democratico. Un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione dei passanti, tra battute e riflessioni sul clima politico attuale. L’evento, catturato in un video dall’Agenzia Vista, rende ancora più vivido il fermento sociale e politico che attraversa il nostro Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 Si è tenuto a Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati un flashmob dei Giovani Democratici, i giovani del Partito Democratico. I Giovani Democratici hanno messo davanti all'obelisco di Montecitorio un piccolo albero di Natale addobbato con le consuete palle, sopra le quali hanno scritto le promesse del Governo, dall'aumento delle pensioni ai centri in Albania. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: In carcere 72 morti da inizio anno, flashmob a Montecitorio con sagome per ricordare le vittime – Il video Leggi anche: Torna a Como il Natale con le Palle del Krudo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'albero di Natale con le 'palle' del Governo Meloni, il flashmob dei giovani del Pd a Montecitorio - (Agenzia Vista) Si è tenuto a Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati un flashmob dei Giovani Democratici, i giovani del Partito ... stream24.ilsole24ore.com

Pietro Fiocchi e i bossoli sull’albero al posto delle palle di Natale: gli auguri dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia. È polemica - Lecco, la foto su maxi poster e profili social: l'albero decorato con la cartucce prodotte dall'azienda di famiglia Fiocchi Munizioni. ilgiorno.it

L’originale albero di Natale dipinto da Salvador Dalí nel 1953. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.