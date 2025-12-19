L’Agnese va a morire in scena

Sabato 27 dicembre alle ore 19, alla Casa della Memoria, va in scena “L’Agnese va a morire”, l’adattamento teatrale del celebre romanzo di Renata Viganò, a cura di Cinzia Spanò. Un appuntamento che promette di coinvolgere e emozionare, portando sul palco una storia intensa e significativa, testimonianza di un’epoca e di una figura femminile forte e resiliente.

Alla Casa della Memoria va in scena “ L’Agnese va a morire “, sabato 27 dicembre, ore 19, dal romanzo di Renata Viganò, a cura di Cinzia Spanò (nella foto). Racconta la storia di Agnese, una lavandaia di mezza età che durante l’occupazione nazista diventa staffetta partigiana. Era il 1949, la guerra si era conclusa da pochi anni e Renata Viganò l’aveva vissuta da partigiana, incontrando sul suo cammino la figura dell’Agnese, una lavandaia di mezz’età, rude e inconsapevole, trascinata suo malgrado a combattere una guerra che non sentiva appartenerle. Per una serie di eventi che partono dalla deportazione del marito da parte dei tedeschi, l’Agnese entra con sempre maggiore consapevolezza e forza nella grande Storia, prendendo parte attiva a quella Resistenza fatta di donne e uomini, a cui si deve non soltanto la Liberazione del ’45, ma anche un lascito che va a comporre parte dell’identità storica di questo Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Domani, mercoledì 3 dicembre, alle 19, c’è il terzo incontro del nostro gruppo di lettura “Piccoli maestri” alla libreria Scamamù, a cura di Ilaria Bartolozzi. Discuteremo del romanzo “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò. “Capiva quelle che allora chiamava ‘ - facebook.com facebook