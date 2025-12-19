L’aereo precipita e si schianta a bordo anche il vip | morto sul colpo insieme agli altri tragedia spaventosa

Una tragedia improvvisa scuote il mondo dei motori e non solo: un incidente aereo ha causato la morte di Greg Biffle, celebre protagonista della NASCAR, e della sua famiglia. Un evento drammatico che ha lasciato senza parole fan e testimoni, segnando una perdita irreparabile per il motorsport e la comunità internazionale.

Una tragedia sconvolge gli Stati Uniti e il mondo dei motori: Greg Biffle, icona della NASCAR, è morto insieme alla sua famiglia in un incidente aereo. Il velivolo privato riconducibile all'ex pilota si è schiantato alle 10:15 del mattino nei pressi dell'aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord. L'aereo era diretto a Bradenton, in Florida, quando si è verificato lo schianto. L'impatto non ha lasciato scampo agli occupanti del velivolo, precipitato in circostanze che restano ancora da chiarire. La notizia ha immediatamente fatto il giro del Paese, suscitando sgomento e cordoglio.

