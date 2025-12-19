Lady Gaga racconta ad Apple Music le novità musicali Harlequin il tour e molto altro

Lady Gaga si apre a Apple Music, condividendo entusiasmanti aggiornamenti sulle sue novità musicali, il nuovo progetto Harlequin, e i dettagli del suo imminente tour. Un'intervista ricca di spunti esclusivi e anticipazioni, che svela i suoi progetti futuri e la sua passione in continua evoluzione. Un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla regina del pop le sue ultime ispirazioni e i piani per il prossimo futuro.

© Spettacolo.eu - Lady Gaga racconta ad Apple Music le novità musicali, Harlequin, il tour e molto altro Ecco cosa ha raccontato Lady Gaga in un'intervista rilasciata per Apple Music, dalle novità musicali al tour. Lady Gaga racconta ad Apple Music di come ha rivisitato Born This Way attraverso le performance dal vivo Lady Gaga: È curioso come le canzoni cambino davvero significato per te con il passare del tempo. Che tu sia un autore o semplicemente un ascoltatore, credo che una canzone possa assumere un senso diverso ogni volta che la riascolti. E io mi sono sentita davvero entusiasta di eseguirla. Zane Lowe: Quali sono quelle che ti sono sembrate più diverse da quando le suoni dal vivo davanti al pubblico? Lady Gaga: Tornare a Born This Way è stata un'esperienza davvero interessante.

Lady Gaga racconta la genesi e la magia di Harlequin su Apple Music 1 - Si parla dell'approccio alla creazione dell'album sia come Lady Gaga che come il suo personaggio Lee Quinzel, oltre a condividere approfondimenti sulla canzone inedita Happy Mistake che ha presentato ... tg24.sky.it

Lady Gaga: «Contenta di essere noiosa. Matrimonio? Sogno la proposta con un filo d'erba come anello» - Così l'artista statunitense ha raccontato a Zane Lowe su Apple Music 1, dove è stata ospite per parlare di Mayhem ma riflettere anche sul complessivo percorso artistico della ... ilmessaggero.it

#Vendite Secondo i dati della RIAA Lady Gaga ha raggiunto 108.000.000 di vendite certificate negli Stati Uniti. • Singoli: 86.500.000 • Album: 21.500.000. • "Just dance" e "Bad romance" sono i singoli con la certificazione più alta. (11x Platino 11.000.000). • "Th - facebook.com facebook

Lady Gaga no quadro “My Life In 10 Songs” da Rolling Stone. ASSISTA: youtu.be/yodoncZ7t5Msi… x.com

