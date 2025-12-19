L' acqua non è solo un ingrediente fortunato arrivato per caso

L’acqua non è semplicemente un elemento naturale, ma il fondamento stesso della vita. La sua presenza ha reso possibile l’evoluzione chimica che ha portato alla nascita delle prime forme di organismi viventi, rendendo tutto ciò che conosciamo possibile. Un elemento essenziale, il motore invisibile dietro la nostra esistenza e quella di ogni essere vivente sulla Terra.

Quando si afferma che l'acqua è indispensabile alla vita, si sta in realtà dicendo qualcosa di più radicale: senza acqua non esiste nemmeno quella lunga fase di evoluzione chimica che precede la vita e che rende plausibile la sua comparsa. L' acqua non è soltanto necessaria ai viventi, ma è un agente chimico che permette reazioni complesse, cicli di trasformazione, selezioni progressive. Senza acqua, la chimica del carbonio resta povera; con l'acqua, può evolvere in direzione di una complessità crescente. Per questo la domanda sull'origine dell'acqua non è una questione accessoria della geologia planetaria, ma uno dei nodi centrali per comprendere come possano nascere mondi abitabili.

