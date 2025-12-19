Labubu | Paul King alla regia del film live-action per Sony

Sony Pictures si prepara a portare sul grande schermo il celebre personaggio Labubu, creato dall’artista hongkonghese Kasing Lung. Alla regia del film live-action è stato confermato Paul King, noto per aver diretto Paddington e Wonka. L'attesa produzione promette di dare nuova vita a questo fenomeno pop, combinando il talento del regista con l’universo affascinante di Labubu.

Sony Pictures è al lavoro su un film live-action ispirato a Labubu, il popolare personaggio creato dall'artista hongkonghese Kasing Lung. Alla regia del film ci sarà Paul King, reduce dai successi di Paddington (i primi due capitoli hanno incassato complessivamente quasi 500 milioni worldwide) e Wonka (635 milioni globali con Timothée Chalamet). King produrrà il film insieme a Department M e Wenxin She. Labubu nasce dieci anni fa da una serie di picture book intitolata The Monsters, ispirata al folklore e creata da Lung (cresciuto nei Paesi Bassi).

