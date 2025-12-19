Labubu il film live-action avrà come regista lo stesso di Wonka e della saga di Paddington

Labubu, il celebre fenomeno del collezionismo, si prepara a conquistare il grande schermo. Con Sony Pictures e il regista di Wonka e Paddington, Paul King, alla guida, il film promette di portare sullo schermo l’incanto e la magia di questo personaggio amatissimo. Un’attesa che si trasforma in realtà, unendo il mondo dei collezionisti a quello del cinema in un’avventura tutta da scoprire.

Labubu, fenomeno globale del collezionismo contemporaneo, è pronto a fare il salto dallo scaffale al grande schermo con Sony Pictures, che ha ufficialmente deciso di affidare questa trasformazione al regista Paul King. I celebri pupazzi Labubu diventano un film live-action targato Sony Pictures, con alla regia Paul King, autore di Wonka e Paddington. Il progetto è in fase iniziale e punta a trasformare un'icona del collezionismo in una nuova IP cinematografica. Dai blind box al live action: l'ascesa cinematografica di Labubu Labubu, la linea di peluche e miniature diventata oggetto di culto tra collezionisti di mezzo mondo, diventerà un film live action.

