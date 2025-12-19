Laboratorio Caritas la chiusura si avvicina Via Magnolfi più povera

Manca poco alla chiusura del Laboratorio Caritas di via Magnolfi, prevista per gennaio 2026. Un simbolo di solidarietà e speranza che, con il suo addio, lascia un vuoto profondo nella comunità di Prato. La fine di questa preziosa realtà segna un momento di riflessione e di ricordo di un impegno condiviso, tra difficoltà e desiderio di continuità.

Prato, 19 dicembre 2025 – Ora che il calendario corre verso la chiusura del Laboratorio Caritas di via Magnolfi, annunciata per la fine di gennaio 2026, il dispiacere si fa sempre più forte. Una petizione con oltre 200 firme, l'accorata lettera della commerciante Simona Ovattoni, le tante mail arrivate in redazione raccontano quanto quel Laboratorio fosse importante. Per chi ci ha lavorato contando su un inserimento lavorativo a scopo socio-terapeutico o su progetti di inclusione, in una collaborazione virtuosa tra Caritas, Asl e servizi sociali del Comune. Per i familiari di queste persone che hanno visto "rinascere" i loro cari, come ripetono ogni volta che è possibile.

