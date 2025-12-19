La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi

Domenica alle 18, il PalaSavelli si trasforma in un caldissimo stadio natalizio per sostenere i giovani della Yuasa Battery Grottazzolina. Una sfida importante contro Milano, un’occasione per credere nel primo successo stagionale e vivere un’entusiasmante giornata di sport e passione. Tutti pronti a tifare e condividere l’energia positiva di questa grande avventura.

© Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi Contro Milano domenica alle 18 il PalaSavelli entra in clima natalizio per sostenere i ragazzi della Yuasa Battery Grottazzolina, alla ricerca del primo successo stagionale. E all’interno di questo periodo natalizio ci saranno due momenti fondamentali per la Yuasa: oltre al match interno di domenica con Milano, domenica 4 gennaio arriverà Cisterna per una sfida diretta fondamentale. La Yuasa ha optato per una promozione natalizia pensata per avvicinare sempre più persone alla pallavolo di Superlega. Il biglietto per curva e tribuna laterale sarà infatti disponibile al prezzo unico di 10 euro per la singola gara, iniziativa concreta che testimonia la volontà del club di aprire le porte del PalaSavelli a famiglie, giovani e appassionati del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: La Yuasa Battery riabbraccia Tatarov e Petkov Leggi anche: "La Yuasa Battery deve alzare l’asticella" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi; Padar spinge la Monza: Vogliamo qualificarci alla Coppa Italia; La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi per i prossimi due match casalinghi. La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi - Per le società di pallavolo delle Marche biglietti a prezzi agevolati per assistere alla sfida di domenica al PalaSavelli contro Padova Il match di sabato scorso contro Verona ha lasciato la terza ... ilrestodelcarlino.it Duecentocinquanta cuori: a Villa Serita l'abbraccio di Natale alla Yuasa Battery - facebook.com facebook | GALLERY LIVE Le immagini di Yuasa Battery-Itas Trentino (10° turno di SuperLega maschile) in corso di svolgimento al PalaSavelli di Porto San Giorgio ( Matteucci) # #SuperLega # #trentinonelcuore x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.