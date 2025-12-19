La Yuasa Battery chiama a raccolta i tifosi

Domenica alle 18, il PalaSavelli si trasforma in un caldissimo stadio natalizio per sostenere i giovani della Yuasa Battery Grottazzolina. Una sfida importante contro Milano, un’occasione per credere nel primo successo stagionale e vivere un’entusiasmante giornata di sport e passione. Tutti pronti a tifare e condividere l’energia positiva di questa grande avventura.

Contro Milano domenica alle 18 il PalaSavelli entra in clima natalizio per sostenere i ragazzi della Yuasa Battery Grottazzolina, alla ricerca del primo successo stagionale. E all’interno di questo periodo natalizio ci saranno due momenti fondamentali per la Yuasa: oltre al match interno di domenica con Milano, domenica 4 gennaio arriverà Cisterna per una sfida diretta fondamentale. La Yuasa ha optato per una promozione natalizia pensata per avvicinare sempre più persone alla pallavolo di Superlega. Il biglietto per curva e tribuna laterale sarà infatti disponibile al prezzo unico di 10 euro per la singola gara, iniziativa concreta che testimonia la volontà del club di aprire le porte del PalaSavelli a famiglie, giovani e appassionati del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

