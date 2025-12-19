La volta buona non va in onda venerdì 19 dicembre Salta anche Matano | quando tornano

Venerdì 19 dicembre il palinsesto di Rai1 subisce un cambiamento: La volta buona non andrà in onda, interrompendo anche La vita in diretta. Il pomeriggio si trasforma, lasciando spazio a nuove programmazioni e atmosfere diverse. Un'assenza che lascerà sicuramente un segno, anticipando le festività e i cambi di stagione. Restate sintonizzati per scoprire le novità e gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti.

Venerdì 19 dicembre il pomeriggio di Rai1 cambia ritmo: La volta buona non va in onda e si ferma per un giorno anche La vita in diretta. I programmi condotti da Caterina Balivo e Alberto Matano saltano l'appuntamento quotidiano a causa di alcune variazioni di palinsesto legate a eventi speciali previsti dalla rete. Una scelta che modifica temporaneamente la programmazione del daytime e che non passa inosservata per chi segue con continuità i due programmi, ormai diventati un punto di riferimento del pomeriggio televisivo. Si tratta però di uno stop limitato nel tempo, legato a iniziative e appuntamenti già programmati da Rai1.

