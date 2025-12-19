La vittoria dei trattori | dopo le proteste a Bruxelles slitta il Mercosur Meloni rassicura Lula | È solo un rinvio

Dopo le proteste a Bruxelles, la ratifica del trattato con il Mercosur viene posticipata, offrendo agli agricoltori italiani una preziosa finestra di speranza. Meloni rassicura Lula: si tratta di un semplice rinvio, non di un fallimento. La vittoria sui trattori rappresenta più tempo per negoziare garanzie fondamentali, nella speranza di tutelare al meglio gli interessi nazionali e agricoli.

Sul Mercosur gli agricoltori non hanno vinto la guerra, ma ottenuto più tempo nella speranza che con esso arrivino anche maggiori garanzie. Dopo le violentissime proteste dei trattori a Bruxelles (che in Francia sono arrivati anche sotto alla villa di Macron), il Consiglio europeo ha deciso di. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Consiglio Ue fermo sul Mercosur, la protesta dei trattori infiamma Bruxelles. Meloni rassicura Lula. “Ma risposte agli agricoltori” Leggi anche: A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I trattori assediano Bruxelles, la firma del Mercosur slitta a gennaio - Video - Lanci di pietre e vetri in frantumi, sullo sfondo un cordone di trattori. La polizia manganella. Bruxelles assediata dai trattori: protesta degli agricoltori contro l’Ue - Sono arrivati dalla Francia ma anche dall'Italia con le bandiere di Coldiretti e Confagricoltura. tg.la7.it

Trattori in marcia a Bruxelles, proteste Ue contro bilancio e Mercosur - Migliaia di agricoltori e oltre mille trattori sono attesi oggi sulle strade di Bruxelles per protestare contro i piani dell'Ue sul prossimo bilancio pluriennale (2028- msn.com

A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur - Giovedì all'alba gli agricoltori in protesta hanno portato i loro trattori a Bruxelles per protestare contro l'accordo commerciale con il blocco del Mercosur. msn.com

L’Albero di Natale dei Trattori illumina Montefalco Un simbolo autentico del nostro territorio, fatto di lavoro, passione e comunità, torna a risplendere di luci e di armonia. 21 dicembre 2025 dalle ore 17.00 Piazzale della Vittoria – Montefalco (PG) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.